Intesa Sanpaolo: 7,5 milioni di euro con Garanzia green Sace per crescita sostenibile di Italian Cable Company (3)

- Francesco Spiranelli, presidente del Cda e Cfo di Icc: “Icc da anni pone attenzione ai mercati green, offrendo cavi elettrici destinati ad applicazioni nei settori solare ed eolico. In particolare, negli ultimi anni, con l’introduzione della nuova gamma High Tech e la nuova offerta di prodotti per il mondo E-mobility, si è generata un’importante crescita delle vendite verso i mercati sostenibili. Riteniamo che la spinta del Pnrr e la situazione geopolitica attuale (con annesse conseguenze su disponibilità e costi dell’energia) saranno motivo di un’ulteriore crescita e sviluppo di questi prodotti”. Gianluigi Venturini, direttore regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo: “Il sostegno a favore di Italian Cable Company Spa, tramite un finanziamento da 7,5 milioni di euro, rientra nell’impegno di Intesa Sanpaolo verso interventi di innovazione e sostenibilità. Grazie agli investimenti che l’azienda sta facendo, ci sarà un miglioramento dal punto di vista della riduzione del proprio impatto ambientale, dell’indipendenza energetica e in ambito sociale e di governance. Per questo abbiamo assicurato adeguato supporto finanziario in coerenza con le iniziative del Pnrr. In Lombardia abbiamo erogato 1,6 miliardi di euro per progetti di economia circolare e in S-Loan a favore di Pmi che, come Icc, sempre più si orientano verso obiettivi Esg”. (Rin)