Burkina Faso: fonti stampa, ambasciatore di Francia ancora al suo posto

- L'ambasciatore di Francia nel Burkina Faso, Luc Hallade, è ancora in missione a Ouagadougou, nonostante le indiscrezioni di questi ultimi giorni che parlavano di una sua imminente espulsione dal Paese. Lo riferisce una fonte diplomatica francese citata dal quotidiano "Mediapart". In Burkina Faso "la squadra" diplomatica "fa un lavoro notevole in condizioni difficili", spiega la fonte. Ieri In Burkina Faso l'ambasciatore francese non è più il benvenuto. Secondo il quotidiano "Le Monde", citando fonti diplomatiche francesi, aveva riferito che il ministero degli Esteri del Paese africano - teatro di due colpi di Stato nell'ultimo anno - ha chiesto la sostituzione dell'ambasciatore Hallade, in carica dalla fine del 2019, con una lettera inviata a fine dicembre 2022 al Quai d'Orsay. Il contenuto di questa lettera, trapelata sui social media lunedì 2 gennaio, è stato confermato a "Le Monde" da una fonte governativa del Burkina Faso. La notizia dell'espulsione di Hallade era stata anticipata da fonti diplomatiche citate dall'agenzia di stampa "Apa", secondo cui le autorità di Transizione del Burkina Faso hanno chiesto al governo francese di richiamare il proprio ambasciatore ritenendo che non sia più un "interlocutore affidabile". (segue) (Frp)