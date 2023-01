Trasporti: Fd'I, metro A Repubblica chiusa per malfunzionamento scale mobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi i cittadini romani si trovano davanti all'ennesimo disservizio targato giunta Gualtieri. Poco fa, infatti, è stata chiusa la stazione della metro di Repubblica a causa del non funzionamento delle scale mobili". È quanto dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. "E per fortuna che l'assessore Patanè aveva garantito la piena efficienza in tutte le fermate proprio con l'arrivo delle festività. Neanche questa promessa sono riusciti a mantenere, come quella, oramai entrate nella leggenda, della città pulita entro Natale di un anno ancora ignoto", conclude Rocca. (Com)