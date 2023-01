Montenegro: ministra Esteri slovena, conseguenze inevitabili se Podgorica non torna su percorso Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il Montenegro non si muoverà nella giusta direzione e non tornerà sulla strada dell'integrazione europea, le conseguenze saranno inevitabili. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri slovena, Tanja Fajon, ripresa dalla stampa montenegrina. Fajon, che ha recentemente visitato Podgorica, ha ribadito che è richiesta "responsabilità da parte di tutti" nella vita politica in Montenegro e che "non sarebbe bene" se il potere esecutivo fosse formato sulla base di modifiche "molto discutibili" alla legge sull'assegnazione del mandato del governo. Alla domanda sulla probabilità che l'integrazione europea del Montenegro venga interrotta se i giudici della Corte costituzionale non saranno eletti entro la fine di gennaio, Fajon ha affermato che la Slovenia, è "una grande amica del Montenegro e della regione" e che "farà tutto il possibile per garantire che il Montenegro rimanga e proceda sulla via dell'adesione all'Unione europea", ha concluso. (Seb)