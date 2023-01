© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre in Francia l'inflazione è rallentata attestandosi al 5,9 per cento, contro il 6,2 per cento del mese precedente. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Il dato dovrebbe però raggiungere un picco del 7 per cento all'inizio del 2023 secondo le previsioni, per poi riscendere a partire da marzo. (Frp)