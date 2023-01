Grecia: "The Banker", Staikouras ministro delle Finanze europeo del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il greco Christos Staikouras ha ricevuto il riconoscimento di ministro delle Finanze dell'anno 2023 per l'Europa da "The Banker", rivista del gruppo “Financial Times”. In una nota, Staikouras ha definito tale riconoscimento una "distinzione per la Grecia, che riflette l'approvazione della comunità internazionale per i progressi e le prestazioni del Paese in un ambito critico e ripetutamente sfidato dell'economia negli ultimi anni". Il ministro delle Finanze greco ha affermato che il premio "costituisce un riconoscimento dei sacrifici del popolo greco, dell'adattabilità e della resilienza delle imprese greche e del duro lavoro del governo del premier Kyriakos Mitsotakis". Di conseguenza, ha osservato Staikouras, "questo è un premio che appartiene a tutti: Stato, cittadini e imprese". (Gra)