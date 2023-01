Spagna: morto storico sindacalista dell'Unione generale dei lavoratori Nicolas Redondo Urbieta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Nicolas Redondo Urbieta, storico dirigente sindacale e leader dell'Unione generale dei lavoratori (Ugt) è morto martedì a Madrid all'età di 95 anni. Operaio metalmeccanico, si iscrisse al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) nel 1945, lo stesso anno in cui entrò a far parte dell'Ugt, di cui fu segretario generale tra il 1976 e il 1994. Sotto la sua guida il sindacato di ispirazione socialista divenne il massimo organo di rappresentanza dei lavoratori del Paese. Insieme a Ramón Rubial e a Eduardo Lopez Albizu, padre dell'attuale portavoce parlamentare del Psoe, Patxi López, Nicolas Redondo fu arrestato per la sua militanza socialista nel 1967 dalla polizia del regime franchista. (Spm)