Somalia: duplice attentato suicida nella città di Mahas, almeno 15 morti

- Almeno 15 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in due attacchi con autobomba avvenuti nelle prime ore di questa mattina nella città di Mahas, nella regione centrale di Hiran, in Somalia. È quanto riferito da fonti della sicurezza citate dai media locali. Testimoni contattati dal sito d'informazione "Hiraan" hanno aggiunto che la maggior parte delle vittime proveniva da un'unica famiglia che ha perso 10 membri su 11. Stando alle stesse fonti, la prima esplosione ha preso di mira una casa in cui si ritiene si trovassero funzionari governativi che guidano operazioni contro Al Shabaab, i quali tuttavia non erano presenti al momento dell'esplosione. Sebbene l'attentato non sia stato ancora rivendicato, si sospetta che sia opera del gruppo jihadista che continua a compiere attacchi nella Somalia centrale e meridionale, nonostante le truppe governative sostenute dalle forze dell'Unione africana e dalle milizie locali abbiano riconquistato diverse località precedentemente in mano alle milizie jihadiste. L'ultima riconquista è quella della città di Masagawa, nella regione centrale di Galgudud, che da 15 anni era nelle mani del gruppo jihadista al Shabaab. La riconquista di Masagawa segue quella dei distretti di Runirgod e di El-Ba'ad e della città strategica di Adan Yabal, nella regione del Medio Scebeli, strappata al controllo di Al Shabaab all'inizio di dicembre dopo essere stata per sei anni nelle mani degli jihadisti. Nonostante abbia perso il controllo di molte aree negli ultimi mesi, il gruppo jihadista è ancora in grado di portare attacchi a caserme militari, sedi governative e hotel, come nel caso dell'assalto all'hotel Villa Rose avvenuto il mese scorso nei pressi del palazzo presidenziale, nel quale sono morti più di 10 persone tra civili e funzionari governativi. (Res)