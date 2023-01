Russia: Rostec inizia produzione di nuova generazione di sistemi anti-drone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro due mesi, la Russia inizierà la produzione di una nuova generazione di sistemi per combattere i droni. Lo ha annunciato l'ufficio stampa di Rostec, gruppo statale impegnato nel settore della difesa e dell'alta tecnologia. "Entro due mesi, si prevede di completare i test di Stato e passare alla produzione in serie di una generazione fondamentalmente nuova di aeromobili e mezzi terrestri di guerra elettronica per combattere gli Uav", si legge nel comunicato stampa. Rostec ha aggiunto che gli impianti aumentano il ritmo e il volume della produzione di armi, attrezzature militari e aerei inclusi elicotteri d'attacco e da trasporto, caccia modernizzati, bombardieri di prima linea e strategici. (Rum)