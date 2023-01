Sardegna: all'Isola 230 milioni per strade e collegamenti marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È un segnale concreto di attenzione e l’immediato riscontro, in termini di benefici per i Sardi, di un solido e rinnovato rapporto instaurato con il Governo. Con il Ministro Salvini abbiamo fissato le tappe e avviato un percorso condiviso per ridurre quel gap infrastrutturale che è un freno per l’intero sistema Sardegna”. Il presidente della Regione, Christian Solinas, esprime così la sua soddisfazione per l’annuncio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle ingenti risorse, oltre 230 milioni di euro, destinate alla Sardegna per la realizzazione di opere infrastrutturali e per il potenziamento dei collegamenti marittimi. (segue) (Rsc)