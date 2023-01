© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In pianura nubi basse persistenti diffuse o foschie irregolari, in montagna irregolarmente nuvoloso per nubi basse nella notte e primo mattino, in dissolvimento dalla mattinata fino a poco nuvoloso o al più velato nel pomeriggio e in serata. Precipitazioni assenti. Temperature minime tra 7 e 10 °C, massime tra 9 e 11 °C. (Rem)