Migranti: Spagna, 31,219 arrivi irregolari nel 2022, il 25,6 per cento in meno rispetto 2021

- Nel 2022 sono entrati irregolarmente in Spagna 31.219 migranti, il 25,6 per cento in meno rispetto agli ingressi registrati nel 2021 (41.945). Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", è quanto emerge dai dati diffusi dal ministero dell'Interno che, tuttavia, indicando un aumento degli ingressi irregolari attraverso le frontiere terrestri di Ceuta (1.114) e Melilla (1.175), che sono cresciuti del 24,1 per cento rispetto all'anno precedente. Il calo complessivo degli arrivi di migranti irregolari nel Paese è dovuto alla diminuzione di quelli via mare, in particolare alle Isole Canarie.(Spm)