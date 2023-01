Marocco: fonti governo, Rabat condanna “assalto” ministro israeliano a moschea di Al Aqsa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, Ben-Gvir, leader del partito di estrema destra Otzama Yehudit, si è recato in visita presso il Monte del Tempio a Gerusalemme, “il luogo più importante per il popolo ebraico”, secondo quanto affermato dal ministro stesso. La visita al Monte del Tempio e al complesso della moschea di Al Aqsa è stata vista dai palestinesi come una “irruzione”. Il ministero degli Esteri palestinese ha descritto la mossa come una “provocazione senza precedenti”. Il gruppo palestinese Hamas aveva precedentemente affermato che la visita di Ben Gvir al Monte del Tempio avrebbe "fatto saltare in aria la situazione". (Mar)