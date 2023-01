Mali: attacco armato nel sud-est, cinque morti tra cui tre civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone sono state uccise in un attacco da parte di aggressori non identificati nel sud-est del Mali, a circa 80 chilometri dalla capitale Bamako. Lo riferisce in un comunicato il ministero della Sicurezza, secondo cui le vittime erano tre civili e due vigili del fuoco che facevano parte di una milizia di autodifesa. Non è chiaro chi sia il responsabile dell'attacco, avvenuto in un'area finora relativamente interessata dall'insurrezione islamista che sta flagellando le regioni centrali e settentrionali del Paese. (Res)