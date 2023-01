Moldova: ministro Esteri in visita in Estonia e Lettonia, focus su integrazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e dell'Integrazione europea della Moldova, Nicu Popescu, effettua a partire da oggi una visita di lavoro a Tallinn, in Estonia, e Riga, in Lettonia, per approfondire i rapporti bilaterali, discutere l'agenda europea e temi di attualità regionale. Lo riferisce il ministero di Chisinau con un comunicato. Anche l'integrazione europea della Moldova, il processo di riforma, ma anche la situazione regionale nel contesto della guerra lanciata dalla Federazione Russa contro l'Ucraina, saranno discussi nelle capitali dell'Estonia e della Lettonia. A Tallinn, il funzionario di Chisinau incontrerà l'omologo estone, Urmas Reinsalu. Inoltre, il programma di lavoro prevede incontri con il ministro della Difesa estone, Hanno Pevkur e il presidente della commissione parlamentare per gli affari esteri del Parlamento estone, Andres Sutt. Domani, a Riga, Nicu Popescu incontrerà l'omologo lettone, Edgars Rinkevics, il vicepresidente del Parlamento lettone, Zanda Kalniņa-Lukasevica ma anche il direttore del Nato Center of Excellence in Strategic Communication, Janis Sarts. (Rob)