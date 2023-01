Croazia: polizia avverte i cittadini su circolazione di euro falsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia croata ha avvertito i propri cittadini che, dopo l'ingresso del Paese nell'eurozona il primo gennaio 2023, sono comparsi in circolazione degli euro falsi al posto delle banconote originali. Secondo i media locali, la stessa polizia ha denunciato che "in diversi casi sono state utilizzate come mezzo di pagamento delle banconote in euro su cui era scritta la parola 'souvenir', che non possono essere utilizzate come mezzo di pagamento" e ha invitato quindi la popolazione e soprattutto i commercianti "a far attenzione alle truffe" e ad "avvisare immediatamente in caso di dubbio sull'autenticità delle banconote". La Banca nazionale croata (Hnb) aveva precedentemente annunciato che ci sono due serie di euro in circolazione: la prima è composta da sette tagli (5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euro) e la seconda, detta anche serie Europa, ha gli stessi tagli ad eccezione dei 500 euro. Ai cittadini è stato quindi insegnato come verificare in dettaglio l'autenticità delle banconote, tra le altre cose tastandone il materiale e il rilievo, guardandole in controluce e verificando se presentano la filigrana. Dal primo gennaio 2023 la Croazia è entrata a far parte dell'eurozona e fino al 15 gennaio saranno in circolazione sia l'euro che la precedente valuta nazionale, la kuna. (Seb)