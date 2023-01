Roma: prima domenica ecologica del 2023, stop alla circolazione l'8 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in programma per l'otto gennaio la prima domenica ecologica del 2023 a Roma: le limitazioni alla circolazione sono previste in due fasce orarie, dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Non potranno circolare tutti i veicoli a motore nell’area della zona a traffico limitato definita come Fascia verde, ovvero quella che lambisce l'anello delle linee metropolitane, anche se forniti di permesso di accesso alle Ztl. Con l'occasione saranno intensificati i controlli sull’intero territorio comunale. Dal divieto di circolazione veicolare, sono esentati i veicoli a metano, Gpl, a trazione ibrida e a trazione elettrica; veicoli ad accensione comandata dotati di un doppio sistema di alimentazione “Bi fuel” (benzina Gpl o benzina metano) anche trasformati, marcianti con alimentazione a Gpl o metano e appartenenti alla classe di omologazione “Euro 3” e successive; autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina) "Euro 6"; ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi “Euro 2” e successivi; motocicli a 4 tempi “Euro 3” e successivi. I provvedimenti sono predisposti da una delibera di giunta capitolina del novembre scorso, al fine di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico. L’elenco completo delle esenzioni e delle deroghe al divieto di circolazione è contenuto nel testo integrale dell’ordinanza emessa successivamente alla delibera e pubblicato sul portale web di Roma Capitale. Le prossime domeniche ecologiche sono previste il 5 febbraio e il 26 marzo 2023. (Rer)