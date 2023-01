Roma: assessora Politiche sicurezza, chiederemo raddoppio presenza esercito a Termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce dei fatti avvenuti la sera del 31 dicembre alla stazione Termini, il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, “chiederà al Viminale di poter raddoppiare la presenza dell’esercito all’interno della stazione, soprattutto tra le 20 e mezzanotte, quando c’è meno gente ed è più rischioso passare da Termini”. È quanto affermato dall’assessora alle Politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, in un’intervista al quotidiano “Il Messaggero”. “Termini, dentro o fuori la stazione - ha spiegato l’assessora - è all’attenzione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica da ben prima degli ultimi fatti, perché Roma come altre città del mondo presta particolare attenzione ai dintorni della stazione principale. Soprattutto nel periodo delle feste, quando aumentano episodi di borseggi e violenza quotidiana, anche a causa dell’aumento dei turisti”. Come Comune di Roma, ha chiarito Lucarelli, “all’esterno della stazione, abbiamo messo in cantiere una serie di interventi, come la bonifica e il ripristino di decoro e legalità nel sottopasso Turbigo”. Per quanto riguarda via Marsala e via Giolitti, “ci sono pattugliamenti fissi da parte di polizia e carabinieri: adesso, su richiesta del prefetto, si cercherà di raddoppiare i presidi”, ha commentato l’assessora capitolina. (segue) (Rer)