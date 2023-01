Libia: scoperta nuova fosse comune a Tarhuna e recuperati tre corpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atri tre corpi sono stati recuperati ieri da una nuova fosse comune scoperta nella zona strada Salem bin Ali, nella città di Tarhuna, 90 chilometri a sud-est di Tripoli, in Libia. Lo ha reso noto Kamal al Siwi, capo dell'Autorità pubblica per la ricerca e l'identificazione delle persone scomparse, in dichiarazioni all'emittente televisiva "Libya al Ahrar", affermando che le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Al Siwi ha parlato anche di altre fosse comuni nella zona del "triangolo della morte" a Tarhuna, spiegando che i ritrovamenti dipendono dal supporto logistico del governo nelle operazioni di ricerca e identificazione. Al Siwi ha reso noto che il numero di corpi scoperti dalla discarica generale ha raggiunto quota 160. (segue) (Lit)