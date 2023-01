Libia: scontri armati nella città di Al Ajaylat, popolazione invitata a stare in casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono scoppiati ieri scontri con armi da fuoco leggere e medie nella zona di Al Matmar, ad Al Ajaylat, 80 chilometri a ovest della capitale libica Tripoli. Lo ha riferito il sito web d’informazione “Libya al mostakbal”, affermando che la zona sta assistendo a scontri armati frutto di dispute e lotte per il controllo del territorio. La Mezzaluna rossa ha invitato la popolazione a rimanere in casa e stare il più lontano possibile da porte e finestre. Le scuole della città sono state chiuse per precauzione.(Lit)