Cina-Brasile: vicepresidente Wang invita Lula ad espandere scambi nella difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina invita il Brasile ad espandere e consolidare la cooperazione economica e commerciale, ad approfondire il coordinamento multilaterale e a promuovere attivamente gli scambi nel campo della diplomazia, della giustizia e della difesa. È l’invito rivolto dal vicepresidente cinese Wang Qishan a Luiz Inacio Lula da Silva, che domenica scorsa si è insediato alla presidenza della Repubblica federale del Brasile per un terzo mandato non consecutivo. Dopo la formazione di un nuovo governo a Brasilia e la riconferma di Xi per un terzo mandato alla segreteria generale del Partito comunista cinese, Wang ritiene che i tempi siano maturi per creare “un futuro migliore” nei rapporti bilaterali. La Cina vuole contribuire all’obiettivo intensificando la cooperazione con i Paesi aderenti al Mercato comune dell’America meridionale (Mercosur), con l’Unione delle nazioni sudamericane e altre organizzazioni a carattere regionale. Propositi condivisi da Lula, che ha espresso l’intenzione di guidare una delegazione a Pechino per rafforzare la cooperazione bilaterale in vari ambiti e “l’amicizia” tra i popoli. (Cip)