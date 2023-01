Albania: Corte costituzionale accoglie reclamo contro ente che fissa prezzi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale albanese ha accolto il primo reclamo dell’opposizione in cui si chiede lo scioglimento della piattaforma del Consiglio governativo che fissa i prezzi dei prodotti alimentari. Lo riferisce l’emittente “Top Channel”, secondo cui la prima udienza si svolgerà il 31 gennaio. I Consigli di trasparenza sono stati istituiti dal governo nel marzo 2022 per “alleviare la crisi dei prezzi”, ma per l'opposizione questi enti sono state sfruttati per legiferare a favore degli interessi di alcune imprese e in totale mancanza di trasparenza e non per aiutare i cittadini albanesi.(Alt)