Cina-Usa: Qin Gang si congeda da Washington, promette impegno per “coesistenza pacifica”

- Il ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang, continuerà a “incoraggiare il dialogo e la comprensione reciproca” con gli Stati Uniti e a lavorare per ottenere “una coesistenza pacifica e una cooperazione vantaggiosa per tutti”. L’ex ambasciatore a Washington si è congedato dal popolo statunitense con un messaggio su Twitter, in cui ha ricordato il suo arrivo nel Paese a luglio 2021 e le persone “laboriose” e “amichevoli” incontrate negli oltre 500 giorni del suo mandato. "Durante il mio incarico, ho lavorato per attuare le intese raggiunte dai nostri due presidenti, per stabilire un ponte tra le parti e per esplorare le modalità corrette affinché Cina e Stati Uniti possano andare d’accordo nella nuova era”, ha scritto il ministro, ringraziando il popolo statunitense per “il forte sostegno e assistenza” ricevuti durante la sua permanenza a Washington. (Cip)