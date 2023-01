Usa: danneggiamento sottostazioni a Washington, arrestati due sospettati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno annunciato l'arresto di due uomini, presunti responsabili del sabotaggio di quattro sottostazioni elettriche verificatosi il giorno di Natale nello Stato di Washington. I due sospettati - Matthew Greenwood, di 32 anni, e il 40enne Jeremy Crahan, avrebbero danneggiato le sottostazioni per poter fare irruzione in un esercizio commerciale ed effettuare un furto. Il danneggiamento delle sottostazioni aveva privato migliaia di persone dell'allacciamento alla rete elettrica, e le autorità federali avevano inizialmente ipotizzato un atto di terrorismo interno riconducibile ad ambienti di destra estrema. (Was)