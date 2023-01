Iraq: ricavi settore petrolifero superano i 115 miliardi di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate petrolifere dell'Iraq nel 2022 hanno superato i 115 miliardi di dollari. Lo hanno rivelato i dati preliminari diffusi dal ministero del Petrolio egiziano. La produzione di petrolio rappresenta circa il 90 per cento delle entrate di Baghdad e il paese è il secondo produttore all'interno dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec). "Le entrate totali derivanti dall'esportazione di greggio per l'anno 2022 ammontano a oltre 115 miliardi di dollari", ha dichiarato in una nota il ministro del petrolio Hayan Abdel Ghani. (Res)