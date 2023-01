Myanmar: la giunta annuncia la liberazione di 7mila prigionieri in occasione del Giorno dell'indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare del Myanmar libererà più di 7mila prigionieri per celebrare il Giorno dell'indipendenza che cade oggi, 4 gennaio. Lo ha annunciato il portavoce della giunta, Zan Min Tun. Proprio oggi, in occasione della ricorrenza, il capo della giunta Min Aung Hlaing ha criticato le "intromissioni" di Paesi stranieri negli affari interni del Paese, e ha ringraziato Paesi come Cina, India e Thailandia per la cooperazione "positiva" con Phnom Penh. "Vorrei ringraziare alcuni Paesi, individui e organizzazioni regionali e internazionali che hanno cooperato positivamente con noi (...) nel pieno di tutte le pressioni, le critiche e gli attacchi", ha dichiarato il capo della giunta. "Stiamo lavorando a stretto contatto con Paesi vicini come Cina, India, Thailandia, Laos e Bangladesh. Lavoreremo assieme per la stabilità dei confini e lo sviluppo", ha aggiunto il generale. (segue) (Inn)