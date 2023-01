Myanmar: la giunta annuncia la liberazione di 7mila prigionieri in occasione del Giorno dell'indipendenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta del Myanmar ha fatto sfilare soldati e mezzi militari a Naypyidaw oggi, in occasione del Giorno dell'indipendenza nazionale. Il centro della capitale è stato attraversato da carri armati, lanciatori semoventi per missili e mezzi corazzati, e ai militari hanno fatto seguito funzionari civili e studenti delle scuole superiori. L'arrivo del capo delle forze armate e della giunta, generale Min Aung Hlaing, è stato salutato da 21 colpi di cannone a salve. La parata militare, che è coincisa col 75mo anniversario dell'indipendenza dal Regno Unito, segue di pochi giorni l'ultima condanna inflitta alla consigliera deposta Aung San Suu Kyi, e rappresenta una nuova prova di forza da parte delle forze armate, che intendono organizzare elezioni entro la fine del 2023. Gli Stati Uniti hanno già avvertito che non riconosceranno l'esito del voto, definito da Washington "una messinscena". (segue) (Inn)