Myanmar: la giunta annuncia la liberazione di 7mila prigionieri in occasione del Giorno dell'indipendenza (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora, tuttavia, il legame tra Pechino e Naypyidaw appare meno solido di qualche mese fa. Il delegato cinese all’Onu, Zhang Jun, ha definito “squilibrata” nei toni la risoluzione, chiedendo al Consiglio di sicurezza “maggiore cautela” con il dossier birmano e avvertendo che “ricorrere ciecamente” alla minaccia di sanzioni “complicherebbe ulteriormente la situazione”. Tuttavia, se avesse voluto bloccare il documento, la Cina lo avrebbe fatto come in passato. Lo stesso vale per la Russia, che pure è stata in passato accusata da più fonti di fornire armi (oltre che sostegno politico) ai vertici militari birmani. Non deve invece sorprendere l’astensione dell’India, che fin dall’inizio della crisi ha mantenuto un atteggiamento di grande prudenza e cautela, nel timore che il conflitto possa provocare destabilizzazioni oltre il confine. “È importante pesare attentamente l’azione del Consiglio, considerando gli interessi dei Paesi vicini che sarebbero i più condizionati dall’instabilità in Myanmar”, ha dichiarato al Palazzo di vetro la delegata indiana Ruchira Kamboj. (segue) (Inn)