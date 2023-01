Myanmar: la giunta annuncia la liberazione di 7mila prigionieri in occasione del Giorno dell'indipendenza (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfazione è giunta invece dagli Stati Uniti. Secondo il segretario di Stato, Antony Blinken, la risoluzione invia “un forte messaggio” alla giunta, che deve “immediatamente porre fine alle violenze nel Paese e liberare i prigionieri politici”. “Il Consiglio di sicurezza – ha tuttavia aggiunto il capo della diplomazia Usa – ha ancora tanto lavoro da fare per promuovere una soluzione giusta alla crisi”. Su questo fronte sta lavorando in particolare l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). L’ultimo vertice dell’organizzazione, a novembre Phnom Penh, ha adottato un documento per l’attuazione del Consenso in cinque punti raggiunto dai leader dell’Asean nel summit straordinario di Giacarta del 24 aprile 2021. I cinque punti hanno per oggetto la cessazione delle violenze, l’esercizio della moderazione da parte di tutti gli attori coinvolti, l’avvio di un dialogo costruttivo tra tutte le parti, il ruolo dell’inviato speciale dell’Associazione per facilitare la mediazione e la fornitura di assistenza umanitaria. (Inn)