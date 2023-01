Autonomia: Calderoli, la riforma non spacca in due l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, viene accusato di voler 'spaccare l'Italia' con la sua riforma per l'autonomia regionale. Nord contro Sud, Lega che vuole piantare la sua bandiera e Meloni preoccupata, opposizioni sul piede di guerra, governatori in subbuglio. "Io veramente - dice il ministro al "Corriere della Sera" - tra un po' passo alle denunce". Addirittura. "Nessuno può azzardarsi di accusarmi di tradire la Costituzione sulla quale ho giurato, spaccare il Paese lo sarebbe. E allora o qualcuno mi trova un articolo, un comma, una riga nel mio testo di riforma dove emerge che il Sud viene danneggiato, o deve tacere". "Tradendo le mie origini bergamasche e lombarde - continua Calderoli -, dopo aver sentito i presidenti Zaia e Fontana mi sono messo a ragionare con la testa dall'altra parte. Del Sud. Perché sono convinto di una cosa: l'Italia è un treno dove ogni vagone deve trasportare con la stessa capacità i passeggeri, e se alcuni vagoni diventano un peso, deraglia. Se si rafforza solo il Nord e non si aiuta il Sud a crescere, è finita. Ed è giusto che nel momento in cui abbiamo deciso di garantire i diritti civili e sociali a tutto il territorio sia il Nord il primo a metterci la faccia. Il mio spirito è questo". (segue) (Res)