Autonomia: Calderoli, la riforma non spacca in due l'Italia (2)

- Ma nel Pd contestano, c'è chi lamenta che la riforma non è ancora passata al vaglio della conferenza Stato-Regioni: "Sul Pd aspettiamo che facciano il loro congresso, adesso vedo troppa propaganda. Bonaccini contesta che anche istruzione e sanità possano essere materie oggetto del passaggio di competenze tra Stato e Regioni quando, nel 2018, le chiedeva per la sua Emilia Romagna. Sul confronto, io ho avuto una interlocuzione continua e diretta con ogni governatore, ho partecipato a due conferenze, ho atteso il loro decalogo, ne ho tenuto conto". "Ora - aggiunge - ho trasmesso un testo al Cdm per l'approvazione preliminare, poi dovrà essere varato. Non è un decreto, ci vorrà almeno un anno prima di definire i Lep, poi ci saranno le leggi attuative. Prima del 2024 almeno non cambierà il mondo". Lo accusano anche di non aver previsto un fondo perequativo per le Regioni meno ricche: "O non leggono i testi o non li capiscono. Il fondo speciale prevede un intervento sia sul fondo perequativo sia a livello di interventi straordinari, destinati non solo a chi chiede l'autonomia differenziata, ma anche a chi non la chiede". Però ci sono dubbi anche nello stesso governo e, sembra, un freno da parte di Meloni: "Chi scrive o racconta queste cose ha bevuto troppo spumante a Capodanno. Ma quali problemi? Il ministro Lollobrigida stesso ha appena detto su di me che è 'dovere' di un ministro agire velocemente e concretamente", ha concluso Calderoli. (Res)