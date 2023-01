Covid: Zaia sul caso Crisanti, le carte ci davano ragione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho conosciuto Crisanti sette o dieci giorni dopo il 21 febbraio 2020, il giorno in cui è partito il focolaio di Vo' euganeo. Prima di allora non l'avevo mai incontrato, sentito o conosciuto". Il governatore del Veneto, Luca Zaia, in una intervista al "Corriere della Sera" interviene sulla polemica con il microbiologo Andrea Crisanti, oggi senatore del Pd, ma dal settembre del 2019 direttore del laboratorio di microbiologia di Padova. Una polemica che vede sotto inchiesta i dirigenti regionali Patrizia Simionato e Roberto Rigoli per un esposto dello stesso Crisanti, che però a Vo' euganeo non c'era: "Alla riunione del 21 febbraio 2020, no. Io quella sera, sulla base di quel paziente, poi diventato il primo morto in Italia, ho deciso in totale autonomia e contro le linee guida dell'Oms che prevedevano il tampone solo per i sintomatici, di fare il tampone a tutti e 3.500 abitanti di Vo' e di chiudere il Comune con la zona rossa". "Il professor Crisanti - continua il governatore - mi chiama dopo una settimana circa, si presenta e mi dice, testuale: 'Lei ha creato le condizioni per qualcosa che non esisteva, la chiusura del Comune e i tamponi. Mi finanzierebbe i tamponi a fine quarantena, allora di quindici giorni, che così ci faccio uno studio?'. E io così ho fatto". (segue) (Res)