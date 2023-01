Ue: Crosetto, incomprensibili le scelte della Bce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insomma, la Bce sbaglia: "Non sta a me giudicare ma non serve un premio Nobel, basta il buon senso di una massaia per capire che alcune decisioni provocano effetti negativi perché amplificano la crisi. Quando Draghi lanciò il whatever it takes, la situazione economica e sociale era enormemente migliore di quella a cui stiamo andando incontro. A maggior ragione oggi non c'era alcuna ragione per una stretta". La Bce, però, non ha grandi alternative al rialzo dei tassi per contrastare l'inflazione: "Il rialzo dei tassi può essere anche una scelta comprensibile, ma non intervenire più come prima sulle emissioni di debito pubblico è una cosa più difficile da comprendere e giustificare". L'Eurotower rivendica la sua indipendenza sulle decisioni prese: "Infatti rispetto la loro indipendenza, ma ciò non toglie a me il diritto di dare un giudizio critico sulle loro scelte, esprimendo un'idea da libero cittadino. Ed in più c'è un ragionamento politico: l'Europa deve porsi il tema di come coniugare le rilevanti decisioni politiche, assunte in modo indipendente dalla Bce e dall'Eba, con quelle che prendono la Commissione europea e i governi nazionali. Abbiamo lasciato a organismi indipendenti e che rispondono solo a sé stessi, la possibilità di incidere sulla vita dei cittadini e sull'economia, in modo superiore alla Commissione europea e soprattutto ai governi nazionali. È legittimo chiedersi quanto sia giusto?". La Bce ha previsto anche uno scudo anti spread: "Se è sufficiente o meno ce lo dice il mercato, quello che crediamo io o la Lagarde non conta nulla. Se guardiamo i grafici e vediamo cosa sta succedendo sui mercati allora capiamo che lo scudo non è sufficiente", ha concluso Crosetto. (Res)