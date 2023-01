Usa: Acs ultima acquisto quota restante di SH 288 da Shikun & Binui per 400 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Acs sarebbe in trattative avanzate con Shikun & Binui per acquisire la quota del 21,62 per cento detenuta dal gruppo israeliano nella strada a pedaggio SH 288 del Texas, negli Stati Uniti, per circa 400 milioni di euro in modo da avere il controllo totale dell'infrastruttura. Lo riferisce il quotidiano "El Economista", spiegando che la società spagnola ha appena ricevuto le autorizzazioni regolamentari necessarie per chiudere la transazione. Acs, attraverso Iridium, ha raggiunto in agosto un accordo per acquisire il 44,65 per cento dell'operatore SH 288 di Houston dai suoi partner InfraRed Capital Partners, Northleaf Capital Partners e Star America per una cifra vicina ai 900 milioni di euro. In questo modo, ha aumentato la sua partecipazione dal 21,62 per cento al 66,27 per cento. Successivamente, in ottobre, ha accettato di acquisire una partecipazione del 12,11 per cento in Clal Insurance per circa 240 milioni di euro, portando la sua posizione al 78,38 per cento. Ora, Acs sta finalizzando un accordo con Shikun & Binui per acquistare la sua quota del 21,62 per cento per assumere così il pieno controllo dell'autostrada. (Spm)