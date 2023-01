Lazio 2023: Rocca, concretezza e competenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E insomma, "sì alla chiusura del ciclo dei rifiuti con la combustione, ma con impianti proporzionati allo scopo e ubicati nelle località giuste. Quindi non sono affatto contrario, non l'ho mai detto, ma ho fortissime riserve sull'ubicazione scelta dal sindaco Gualtieri, che penalizza un territorio meta di pellegrinaggi internazionali verso il Santuario del Divino Amore con campagna romana e strade storiche circostanti tutelate". Al netto dei dubbi di Rocca, l'impianto per Roma è comunque nei piani del governo, che non cambiano, ed è stata accolta con piena soddisfazione nel centrodestra la determinazione con cui il candidato presidente vuole dare battaglia su due punti: "Rifiuti e sanità". Quest'ultima viene declinata così: "Deve finire l'umiliazione dei cittadini laziali che, a causa delle liste d'attesa lunghissime e di altri malfunzionamenti, devono andarsi a far curare fuori dal Lazio", ha concluso Rocca. (Res)