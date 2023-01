Ucraina: "Ria Novosti", Erdogan proporrà a Putin mediazione Turchia per accordo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, intende proporre di nuovo all'omologo russo, Vladimir Putin, la mediazione di Ankara per la pace in Ucraina. Lo ha affermato l'agenzia di stampa "Ria Novosti", sulla base di quanto riferito da sua fonte diplomatica. La conversazione telefonica fra i presidenti della Federazione Russa e della Turchia è prevista per oggi, come aveva confermato in precedenza il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Quest'anno, il presidente Erdogan intende continuare gli sforzi per riprendere il processo negoziale per raggiungere un cessate il fuoco. Con l'opportunità di negoziare con le due parti, il presidente turco intende continuare a offrire la sua mediazione. A questo proposito, le conversazioni telefoniche di oggi non faranno eccezione", ha detto la fonte dell'agenzia. Tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, ha aggiunto la fonte, sarà anche il progetto dello snodo del gas. (Rum)