Covid: "Financial Times", Ue offre vaccini gratuiti alla Cina ma Pechino rifiuta

- L'Unione europea ha offerto vaccini Covid-19 gratuiti alla Cina per aiutare Pechino a contenere i numeri della pandemia. Tuttavia, l'offerta è stata prontamente respinta dal governo cinese. Riporta la notizia il quotidiano britannico "Financial Times". Un portavoce della Commissione europea ha dichiarato ieri che l'offerta fa parte degli sforzi del commissario per la Salute Stella Kyriakides per organizzare una risposta europea alla possibile ondata di nuove infezioni dopo che Pechino ha abbandonato la sua politica "zero Covid" e ha riaperto i confini. Il ministero degli Esteri cinese ha reso noto che il Paese non ha bisogno di vaccini europei, citando il "rafforzamento dell'efficacia clinica" del suo sistema domestico. "La situazione della prevenzione e del controllo dell'epidemia in Cina è sul percorso previsto e sotto controllo", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning. (Rel)