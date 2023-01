Usa: l'Fda consente la distribuzione di pillole abortive nelle farmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drug Administration (Fda), agenzia federale statunitense responsabile della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmacologici, ha modificato un proprio regolamento per consentire alle farmacie degli Stati Uniti di offrire pillole abortive direttamente ai pazienti che dispongano di una prescrizione. L'agenzia ha rimosso così un requisito in vigore da tempo, che limitava la distribuzione delle pillole ai medici e alle cliniche ospedaliere. GenBioPro e Danco Laboratories, produttori della generica pillola abortiva mifepistone, hanno riferito di essere già stati informati in proposito dall'Fda. L'agenzia federale aveva già rimosso temporaneamente i limiti alla distribuzione delle pillole abortive durante la pandemia di Covid-19, citando le difficoltà dei pazienti nell'accedere alle visite in presenza e alle strutture sanitarie. (Was)