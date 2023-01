Usa: scandalo Ftx, Bankman-Fried si dichiara non colpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sam Bankman-Fried, fondatore dell'exchange di criptovalute Ftx, al centro di uno scandalo finanziario multimiliardario, si è dichiarato non colpevole ieri, durante una udienza preliminare presso una corte federale di Manhattan, a New York. La corte, che ha già concesso a Bankman-Fried la libertà vigilata in cambio di una cauzione di 250 milioni di dollari, ha provvisoriamente fissato il processo a carico dell'ex amministratore delegato di Ftx al prossimo 2 ottobre. Su Bankman-Fried gravano otto capi d'imputazione per frode e cospirazione: la pubblica accusa lo ritiene responsabile d'aver orchestrato la "più grande frode finanziaria nella storia degli Stati Uniti", sottraendo miliardi di dollari ai clienti del suo exchange e dirottandoli verso l'hedge fund Alameda Research, controllato dalla sua compagna. La vicenda ha suscitato polemiche anche per la fitta rete di relazioni politiche e mediatiche coltivate per anni da Bankman-Fried, che prima delle elezioni di medio termine dello scorso anno era diventato il secondo maggiore finanziatore privato del Partito democratico Usa. (segue) (Was)