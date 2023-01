Giappone: governo valuta concessione di aiuti esteri per progetti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende estendere l'ambito dei suoi programmi di sostegno finanziario ai Paesi in via di sviluppo, includendovi anche progetti legati a strutture militari e radar costieri. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui Tokyo intende abbandonare l'approccio pacifista agli aiuti esteri per limitare la crescente influenza della Cina nell'Indo-Pacifico. Secondo il quotidiano, Tokyo sta valutando la creazione di una nuova categoria per l'assistenza di sicurezza, espandendo così "le proprie opzioni diplomatiche in in ambiente di sicurezza sempre più problematico". La nuova categoria di aiuti, che già da quest'anno godrà di una prima dotazione ad hoc di 15 milioni di dollari, andrà a beneficio delle capacità militari di Paesi considerati amichevoli da Tokyo, e la cui sicurezza è ritenuta significativa per le esigenze di sicurezza nazionale del Giappone. I progetti che potrebbero beneficiare dell'assistenza finanziaria del Giappone includono ospedali militari, aeroporti, porti a doppio uso e installazioni radar. Il Giappone intende anche fornire a Paesi terzi dotazioni che contribuiscano "alla pace e alla sicurezza basate sullo stato di diritto", come radar e sistemi di analisi dei dati per il monitoraggio degli spazi aerei e marittimi. Il programma di Assistenza ufficiale allo sviluppo del Giappone è uno tra i più grandi al mondo, ma sino ad ora è stato limitato esclusivamente a progetti di natura civile. (Git)