Giappone: rafforzamento yen e segnali della BoJ spingono la borsa di Tokyo al ribasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato azionario del Giappone ha registrato perdite consistenti questa mattina, per effetto dei timori degli investitori legati a una possibile svolta nella politica monetaria espansiva della Banca del Giappone (BoJ), che ha già spinto lo yen al rialzo rispetto alle altre principali valute globali. L'indice Nikkei ha ceduto 369,84 punti, pari all'1,42 per cento, rispetto alla seduta dello scorso venerdì, mentre l'indice Topix, che riflette l'andamento di un più ampio paniere di titoli azionari, ha ceduto l'1,02 per cento. La Borsa di Tokyo era rimasta chiusa lunedì e martedì, in corrispondenza delle festività per il nuovo anno. Tutti e 33 i settori rappresentati nella borsa di Tokyo hanno registrato una flessione: trasporti marittimi, industria mineraria e strumentazione di precisione hanno subito le perdite più consistenti. (segue) (Git)