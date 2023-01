Usa: presidenza Camera, Trump accusa McConnell di agitare il Partito repubblicano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato ad attaccare il leader dei Repubblicani al Senato, Mitch McConnell, imputandogli lo stato di agitazione suscitato nel fronte conservatore dalla mancata elezione di Kevin McCarthy a presidente della Camera dei rappresentanti. "Il Partito repubblicano sconta un'agitazione che non è necessaria", ha scritto Trump sul social media "Truth". Secondo l'ex presidente, il disordine tra i Repubblicani sarebbe imputabile in buona parte a McConnell, alla moglie di quest'ultimo - l'ex segretaria dei Trasporti Elaine Chao - e ad altri cosiddetti "Rino" ("Republicans in name Only", acronimo usato spregiativamente dalla destra repubblicana per indicare i membri del partito che non sosterrebbero davvero le cause politiche conservatrici). (segue) (Was)