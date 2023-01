Brasile: governo annuncia visite di Lula in Argentina, Stati Uniti, Portogallo, Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza della Repubblica del Brasile ha reso noto il presidente, Luiz Inacio Lula da Silva si recherà in visita ufficiale in Argentina il 23 di gennaio Sarà il primo viaggio ufficiale del presidente dopo l'insediamento. Successivamente Lula visiterà il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a Washington. Il viaggio dovrebbe svolgersi tra la fine di gennaio e la prima metà di febbraio, ma non è stata ancora ufficializzata una data. Nel primo trimestre il capo dello stato dovrebbe essere anche in Cina. La visita potrebbe slittare tuttavia ad aprile. Nello stesso mese Lula è atteso a Lisbona, in Portogallo. Il presidente sarà presente alla consegna del premio Camoes per la letteratura a Chico Buarque de Holanda. Il governo ha già annunciato che Lula non parteciperà al World Economic Forum, a Davos, in Svizzera. Saranno presenti per il Brasile il vicepresidente e ministro dell'Industria e commercio estero, Geraldo Alckmin, e il ministro delle Finanze, Fernando Haddad. (Brb)