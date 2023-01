Corea del Nord: Giappone lavorerà per posizione unitaria del Consiglio di sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha inaugurato il primo gennaio un mandato biennale come membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in un contesto segnato da crescenti richieste di riforma del principale organo decisionale dell'Onu a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Dopo il suo ingresso nelle Nazioni Unite, nel 1956, il Giappone aveva già occupato un seggio al Consiglio di sicurezza in altre 11 occasioni, l'ultima nel biennio 2016-2017. Assieme al Giappone, sono stati eletti membri non permanenti del Consiglio anche Mozambico, Ecuador, Svizzera e Malta, in sostituzione di India, Irlanda, Kenya, Messico e Norvegia. Per l'intera durata del mese di gennaio, il Giappone assumerà anche la presidenza a rotazione del Consiglio. Durante il suo intervento all'Assemblea generale, lo scorso settembre, il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha dichiarato che Tokyo intende dedicare il suo mandato biennale nel Consiglio a "rafforzare lo stato di diritto nella comunità internazionale". Al pari di Germania, Brasile e India, il Giappone ambisce a riformare il Consiglio di sicurezza per diventarne un membro permanente. (segue) (Git)