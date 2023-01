Usa: navi da crociera soccorrono decine di migranti cubani al largo delle Florida Keys

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza migratoria che ha già portato alla chiusura di un parco nazionale nell'arcipelago delle Florida Keys è proseguita ieri, quando decine di migranti a bordo di piccole imbarcazioni di fortuna salpate da Cuba sono stati soccorsi da navi da crociera. Lo riferisce l'emittente televisiva "Abc News". Lunedì 2 gennaio l'equipaggio della nave da crociera Celebrity Beyond, diretta a Fort Lauderdale, ha soccorso 19 migranti fornendo loro prima assistenza. Ieri una seconda nave da crociera, la Carnival Celebration, ha tratto in salvo altri migranti nelle acque a nord-ovest di Cuba, allertando la Guardia costiera che è intervenuta al largo di Key West, in Florida. (segue) (Was)