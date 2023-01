Usa: navi da crociera soccorrono decine di migranti cubani al largo delle Florida Keys (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio dei parchi nazionali degli Stati Uniti (Nps) ha chiuso lunedì il Parco nazionale delle Dry Tortugas, nell'arcipelago delle Florida Keys, dopo l'arrivo nel parco di circa 300 migranti durante il fine settimana. Il parco potrebbe rimanere chiuso per circa una settimana, mentre polizia e operatori socio-sanitari gestiscono l'emergenza innescata dall'arrivo dei migranti. In una nota, l'Nps ha affermato che la chiusura del parco è necessaria a garantire "la sicurezza dei visitatori e del personale". Più di 500 migranti, perlopiù provenienti da Cuba e da altri Paesi caraibici, sono sbarcati nelle Florida Keys lo scorso fine settimana. (Was)