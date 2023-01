Usa: eseguita in Missouri prima esecuzione di una donna transessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema carcerario del Missouri ha eseguito ieri la prima condanna a morte di una donna transessuale negli Stati Uniti. Lo riferisce l'emittente televisiva "Abc News". Alla 49enne Amber McLaughin, condannata a morte per aver ucciso una ex compagna nel 2003, è stata somministrata l'iniezione letale. I legali di McLaughin avevano presentato un appello, citando l'infanzia problematica della condannata e i suoi "problemi mentali", inclusa la "disforia di genere" che dal 2016 l'aveva portata a identificarsi col genere femminile. Prima della sua "transizione" di genere, McLaughin era impegnato in una relazione con la 45enne Beverly Guenther: nel 2003, dopo aver tormentato la donna per mesi, la accoltellò e ne celò il cadavere. La "transizione" di McLaughin era avvenuta in carcere nel 2016, dopo che un secondo processo a suo carico ha confermato la condanna a morte per omicidio di primo grado. (Was)