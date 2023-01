Usa-Giappone: Biden riceverà Kishida a Washington il 13 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, riceverà il primo ministro del Giappone Fumio Kishida a Washington il prossimo 13 gennaio. Lo ha riferito la Casa Bianca tramite una nota ufficiale. "Il presidente Biden non vede l'ora di dare il benvenuto al primo ministro del Giappone Fumio Kishida alla Casa Bianca venerdì 13 gennaio, per approfondire ulteriormente i legami tra i nostri governi, le nostre economie e i nostri cittadini", afferma la nota, aggiungendo che i due leader si confronteranno anche in merito a questioni di sicurezza riguardanti la Corea del Nord, l'Ucraina e la Cina. (segue) (Was)