Lazio 2023: da sanità a rifiuti, Rocca lancia sfida "ridare dignità a cittadini" (2)

- Un sostegno evidente che spazza via le voci che vedevano la coalizione divisa sul suo nome. "La mia candidatura avviene in un contesto di affetto e simpatia. Le chiacchiere sulle divisioni interne per la mia candidatura io non le ho sentite", afferma Rocca. "Quello che mi sento di garantire è che quando sarò presidente della Regione Lazio, perché sarò presidente, darò ai cittadini ascolto: i sindaci di qualunque colore rappresentano le loro comunità e dovranno poter contare sulla Regione". Il programma, ci tiene a ricordare, è in fase di elaborazione e sarà pronto in pochi giorni. Ma avverte: "Chi si aspetta un programma faraonico sarà deluso, dovrà essere concreto e misurabile dai cittadini. La responsabilità sarà il faro della mia azione di governo”. Una priorità è la sanità, e non potrebbe essere altrimenti vista anche la storia personale di Rocca. "Dobbiamo riportare dignità ai cittadini del Lazio, soprattutto per quanto riguarda la sanità. Credo che questo sarà il mio primo obiettivo. I cittadini non possono andare fuori del Lazio per curarsi", sottolinea. "Vedere i cittadini costretti ad emigrare è un’umiliazione che io voglio superare con tutte le mie forze". Nella sanità del Lazio "abbiamo gli stessi problemi di 10 anni fa, penso anche al tema delle barelle nei nostri pronto soccorso, abbiamo liste di attesa interminabili. Garantirò ai nostri cittadini un punto di ascolto. Riporterò il dialogo". Poi l'appunto sul sistema: "pubblico e privato convivono insieme. Ma la verità è che in questi anni sono stati aumentati i posti ai privati. C'è necessità di tutto ma bisogna riappropriarsi del governo delle prestazioni. Non decide il privato per la Regione, è il contrario", ha sottolineato Rocca. (segue) (Rer)