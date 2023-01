Lazio 2023: da sanità a rifiuti, Rocca lancia sfida "ridare dignità a cittadini" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un centrodestra, dunque, che si compatta sul proprio candidato. "La Regione Lazio ha bisogno di cambiare pagina e di scrivere la parola fine ad anni di scelte sbagliate e contro l'interesse dei suoi cittadini. Il centrodestra unito e coeso ha scelto una personalità che coniuga competenza, capacità e prestigio: Francesco Rocca", ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Sulla stessa linea il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: "Dopo il malgoverno di sinistra, dal 13 febbraio porterà una nuova ondata di cambiamento", ha commentato il leder leghista dando il suo in bocca al lupo a Rocca. "Forza Italia sarà al suo fianco, in questa campagna elettorale e poi nei cinque anni di governo della Regione", ha assicurato il presidente Silvio Berlusconi in un lungo post su Facebook. Dai coordinatori dei partiti della coalizione presenti in conferenza a Tajani, il sostegno è unanime: "spazzeremo via la sinistra". "Credo che Francesco Rocca sia la persona giusta per guidare la Regione nei prossimi anni, ha una visione e un'esperienza internazionale", sostiene il ministro Tajani. (Rer)